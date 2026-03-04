Росія оголосила Каліфорнійський університет у Берклі «небажаною організацією»

Міністерство юстиції Росії внесло до переліку небажаних організацій Каліфорнійський Університет у Берклі (також відомий як Берклі). Про це йдеться на сайті відомства, передає російська служба Радіо Свобода.

Навчальний заклад був заснований 1868 року і вважається одним із найпрестижніших у світі. Чому він потрапив до реєстру, невідомо. Сам університет не коментував внесення до списку.

Разом із Каліфорнійським університетом у Берклі до переліку також включили Російсько-американську наукову асоціацію.

Визнання організації «небажаною» передбачає її заборона на території Росії і навіть кримінальну відповідальність росіян за участь у її діяльності.

У 2025 році Генпрокуратура РФ також визнала «небажаним» американський Університет Джорджа Вашингтона, який, за версією відомства, нібито фінансує «іноагентів» у Росії та «антиросійську діяльність», а також Єльський університет.

Російська прокуратура пояснила рішення щодо Єлю тим, що вищий навчальний заклад готує «лідерів протестної активності» в Росії – серед його випускників був опозиційний політик Олексій Навальний.

Один із підрозділів Єльського університету також займався збором доказів воєнних злочинів російської армії в Україні та відстежував місцезнаходження понад 30 тисяч дітей, вивезених Росією на непідконтрольні Києву території.