РФ визнала небажаним американський Університет Тафтса

Генпрокуратура РФ, ілюстративне фото

Генеральна прокуратура Росії визнала «небажаною» на території країни діяльність Університету Тафтса (Tufts University) та його школу міжнародних відносин – Школу Флетчера (Fletcher School). Про це 31 березня повідомляє сайт російського відомства.

«З початку СВО («спеціальна військова операція» – так російська влада називає повномасштабне вторгнення в Україну – ред.) університет та школа з наукових центрів трансформувалися в інструмент антиросійської пропаганди. Відкрито висловлюючи солідарність з київським режимом, установи цілеспрямовано проводять різні заходи, на яких транслюються спотворені та недостовірні дані про Росію», – стверджується в повідомленні відомства.

У Генпрокуратурі заявили, що структури університету також підтримують ЛГБТ-спільноти «з метою руйнування традиційних сімейних та моральних цінностей росіян».

Університет Тафтса – приватна освітня установа, заснована 1852 року в американському штаті Массачусетс. Школа права та дипломатії Флетчера – одна зі структур університету, була заснована у 1933 році. Вона вважається одним із найстаріших профільних центрів підготовки магістрів у США.

Раніше в Росії «небажаними» були оголошені Університет Джорджа Вашингтона, Єльський університет та Каліфорнійський університет у Берклі.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

