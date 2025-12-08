РФ визнала «терористичною» опозиційну організацію «З’їзд народних депутатів»

Верховний суд Росії визнав «З’їзд народних депутатів» опозиціонера Іллі Пономарьова терористичною організацією. Рішення ухвалене на підставі позову генерального прокурора, повідомляє російське наглядове відомство.

«Щодо керівників та активістів організації, які виступають від її імені та в її інтересах, російськими судами оголошені та набрали законної сили обвинувальні вироки в кримінальних справах про злочини терористичного спрямування», – йдеться в пресрелізі Генпрокуратури.

Перший «З’їзд народних депутатів» відбувся в листопаді 2022 року в Польщі. У ньому, зокрема, взяли участь колишні депутати Держдуми Геннадій Гудков, Ілля Пономарьов, Марк Фейгін та Аркадій Янковський, усі вони виїхали з Росії. Його учасники тоді ухвалили декларацію, в якій ідеться про визнання Володимира Путіна узурпатором влади в Росії, необхідність обнулення російської Конституції зразка 1993 року, а також проведення люстрації.

У лютому 2025 року стало відомо, що через створення «З’їзду народних депутатів» проти Пономарьова порушили кримінальну справу про насильницьке захоплення влади та організацію терористичної спільноти, а у його соратників у кількох регіонах Росії відбулися обшуки.

У квітні 2023 року Генпрокуратура Росії визнала «З’їзд народних депутатів» небажаною організацією. У відомстві вважають, що його «діяльність становить загрозу основам конституційного ладу та безпеки Російської Федерації».