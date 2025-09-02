Доступність посилання

Новини | Міжнародні

РФ оголосила «небажаним» британський аналітичний центр RUSI

Офіс Генеральної прокуратури РФ, фото ілюстративне
Генпрокуратура РФ оголосила «небажаною» організацією Королівський інститут об’єднаних служб (RUSI), повідомляється на сайті відомства 2 вересня.

У прокуратурі заявили, що значна частина матеріалів та заходів RUSI присвячена дослідженням політичної та військової сфер Росії, а учасники організації «під виглядом протистояння уявній російській загрозі обговорюють тактику бойових та розвідувальних дій Росії, методику ведення війни, розвиток нових видів озброєнь».

«Учасники неурядової організації публікують статті, які звинувачують Росію в прагненні анексувати Європу, дискредитації Заходу, втручанні у виборчі процеси інших країн», – заявили в прокуратурі.

Там додали, що RUSI закликає країни НАТО вчинити «руйнівні дії» щодо економіки Росії, а з початком повномасштабної російсько-української війни організація нібито посилила «антиросійську риторику».

Королівський інститут об’єднаних служб – британський аналітичний центр у галузі оборони та безпеки, який існує з 1831 року. Експерти RUSI раніше випустили доповідь про перші місяці повномасштабного вторгнення військ РФ до України. Також вони розповідали, що у російській зброї, яка застосовується під час війни, використовують сотні іноземних компонентів. За даними RUSI та видання «Важные истории», виробник російських безпілотників «Орлан-10» закуповує компоненти у США та Китаї в обхід санкцій.

