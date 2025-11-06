У Росії оголосили небажаним британський фонд, якого вже місяць не існує

Генпрокуратура Росії 6 листопада визнала небажаною на території країни діяльність британського фонду Equal Rights Trust. Організацію звинуватили в «активній участі в антиросійській кампанії» та підтримці України.

Британський фонд було засновано у 2007 році. Організація досліджувала та реалізовувала освітні проєкти в галузі правозахисту та міжнародної політики, проводила просвітницькі заходи та допомагала жертвам дискримінації.

За твердженням Генпрокуратури, ця організація «обіцяє опозиційно налаштованим росіянам допомогу в набутті громадянства країн Східної Європи» та просить за це жертвувати гроші на підтримку України. На сайті фонду, який працював у Росії та мав програми в Україні, Сербії та Кенії, такий проєкт не згадується.

30 вересня на сайті Equal Rights Trust було оголошено, що фонд припиняє роботу.