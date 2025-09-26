МВС Росії оголосило в розшук журналіста Thе Insider Тимура Олевського

Міністерство внутрішніх справ Росії оголосило в розшук журналіста видання Thе Insider і колишнього ведучого телевізійної й онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, Тимура Олевського. Про це повідомляють російські державні ЗМІ.

У липні 2025 року проти Олевського в Росії відкрили кримінальну справу щодо участі в «небажаній» організації.

За версією слідства, після притягнення до відповідальності за адміністративною статтею про участь у «небажаній» організації, Олевський продовжив працювати в The Insider.

«Так, за допомогою каналу на відеохостингу Олевський взяв участь у публікації трьох відеозаписів, зміст яких спрямований на просування антиросійської риторики, формування негативної громадської думки про внутрішню і зовнішню політику Російської Федерації, а також дискредитацію органів державної влади», – йдеться у пресрелізі прокуратури.

У липні 2024 року Тимура Олевського оштрафували на 10 тисяч рублів за співпрацю з «небажаною» організацією, якою російська влада оголосила The Insider.

Цього місяця підтримувана ООН спостерігачка за ситуацією з правами людини в Росії Мар’яна Кацарова оприлюднила доповідь, в якій наголосила, що ситуація з правами людини в Росії «неухильно погіршується».

«Протягом останніх 3,5 року російська влада проводила цілеспрямовану стратегію знищення інакомислення шляхом посилення цензури, політично мотивованих переслідувань» та інших заходів, заявила Кацарова.

У доповіді вказано, що російська влада намагалася придушити інакомислення протягом чверті століття перебування Володимира Путіна при владі. Репресії посилилися після його повернення на посаду президента у 2012 році й додатково активізувалися під час повномасштабного вторгнення в Україну.

Як інструменти репресій Кремль використовує «широкі положення про громадську і національну безпеку», а також розширене законодавство, яке називає окремих осіб й організації «іноземними агентами» і «небажаними особами», йдеться у звіті.