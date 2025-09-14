У Росії від початку року 62 організації визнали «небажаними»

Генпрокуратура Росії від початку 2025 року визнала небажаною діяльність 62 іноземних і міжнародних організацій, повідомив на брифінгу в Центрвиборчкомі РФ заступник начальника управління з нагляду за виконанням законів про безпеку Олексій Жафяров.

Він заявив, що ці організації начебто причетні до спроб дестабілізувати ситуацію в Росії, втручаються у виборчі процеси і дискредитують державну політику.

Жафяров також зазначив, що від початку року в Росії відкрили понад 130 адміністративних справ, пов’язаних із діяльністю «небажаних організацій».

У Росії за участь у діяльності «небажаних організацій» передбачена адміністративна і кримінальна відповідальність.

Станом на кінець 2024 року «небажаними» в Росії були близько 200 організацій. За весь минулий рік «небажаними» там визнали 65 організацій.