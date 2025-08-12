У РФ визнали небажаною організацією Гельсінський фонд із прав людини

Міністерство юстиції Росії внесло Гельсінський фонд із прав людини, зареєстрований у Польщі, до переліку іноземних та міжнародних організацій, діяльність яких визнана «небажаною».

Раніше Генпрокуратура Росії оголосила «небажаною» організацією Zimin Foundation, фонд бізнесмена та мецената Бориса Зіміна. У наглядовому органі пояснили це рішення тим, що «поряд із заявленими цілями підтримки науки та освіти фонд надає фінансове та інформаційне сприяння особам та організаціям, причетним до екстремістської діяльності та тероризму, іноагентам». Від лютого до березня 2025 року фонд Зіміних виділив понад 30 субсидій на реалізацію «проєктів журналістів та вчених, вороже налаштованих стосовно Росії», заявили в Генпрокуратурі Росії.

Також до списку «небажаних» влада РФ внесла німецький «Фонд Рози Люксембург» (Rosa-Luxemburg-Stiftung Gesellschaftsanalyse und politische Bildung), який нібито має на меті «формування протестних настроїв і радикалізацію молоді, дискредитацію органів державної влади Росії», а також поширює матеріали «іноземних агентів» та інших «небажаних організацій», фонди Конрада Аденауера та Генріха Белля, WOT Foundation та багато інших організацій. Серед них видання «Проєкт», «Важливі історії», «Медуза», "Дождь», The Insider, Радіо Свобода та інші.

У серпні колишнього співробітника Радіо Свобода оштрафували за зв’язок із «небажаною» організацією за те, що він не видалив свої матеріали після звільнення.