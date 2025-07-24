РФ визнала небажаною організацією «Інститут Сахарова»

Міністерство юстиції Росії 24 липня додало до свого списку так званих небажаних організацій Інститут імені Андрія Сахарова, заснований у Парижі правозахисником Левом Пономарьовим, та громадянський мережевий рух «Мир. Прогрес. Права людини». Список небажаних організацій оновлений на сайті відомства, зазначає видання «ОВД-Інфо».

Рішення про визнання діяльності певних організацій небажаною в Росії ухвалює Генеральна прокуратура і зазвичай повідомляє про це до їхнього офіційного включення до списку міністерством юстиції. Однак цього разу прокуратура не повідомляла про рішення щодо Інституту Сахарова та руху «Мир. Прогрес. Права людини».

У січні 2023 року Генеральна прокуратура визнала американську неурядову організацію «Фонд Андрія Сахарова» небажаною. У Москві того ж року музей і громадський центр імені Андрія Сахарова були офіційно ліквідовані.

Визнання організації небажаною означає заборону її діяльності в Росії та загрозу кримінального переслідування для тих, хто з нею співпрацює.

Інститут Андрія Сахарова визначає своїми основними завданнями підтримку російського громадянського суспільства в умовах репресій, допомогу політичним біженцям та дезертирам із Росії, а також створення платформи для експертної дискусії щодо припинення війни в Україні та побудови демократії в Росії.

Громадянський мережевий рух «Мир. Прогрес. Права людини» з’явився після початку вторгнення в Україну. Деякі члени ініціативної групи цього руху також входять до складу команди Інституту Андрія Сахарова. Рух також носить ім’я Сахарова, радянського фізика, згодом дисидента, правозахисника та політика, лауреата Нобелівської премії миру. «Мир. Прогрес. Права людини» – так називалася Нобелівська лекція Андрія Сахарова (1975).