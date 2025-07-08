Єльський університет визнали «небажаним» у Росії. Його експерти збирали докази воєнних злочинів РФ в Україні

Генпрокуратура Росії 8 липня визнала один із найвідоміших університетів світу – Єльський університет у США – так званою небажаною організацією. Про це йдеться у повідомленні відомства.

Рішення означає, що будь-яка діяльність, пов’язана з Єльським університетом, в Росії буде неможлива, а люди, які з ним співпрацюють, можуть зазнати адміністративного або кримінального переслідування в РФ.

Російська прокуратура, зокрема, стверджує, що діяльність Єльського університету «спрямована на порушення територіальної цілісності Російської Федерації, міжнародну блокаду держави і підрив її економічних засад». Крім того, університет звинувачують у роботі з правового обґрунтування вилучення російських закордонних активів і закликах до посилення санкцій проти Росії.

Крім того, у заяві російського відомства вказано, що на базі університету функціонує Школа міжнародних відносин, у якій, як стверджує Генпрокуратура РФ, проводиться «навчання опозиційних лідерів іноземних держав».

У заяві згадані, хоч і не названі за іменами, випускники програми глобального лідерства на базі Єльського університету – керівники й активісти російського Фонду боротьби з корупцією, які, як стверджується «для ескалації протестної активності в Російській Федерації використовували знання й технології, що були отримані в школі».

Один із підрозділів університету займався збиранням доказів воєнних злочинів Росії в Україні. За словами виконавчого директора Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету Натаніеля Реймонда, підрозділ відстежував місце перебування понад 30 тисяч дітей, викрадених Росією з України.

Викрадення дітей є воєнним злочином, і Міжнародним кримінальний суд видав ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна у зв’язку з цим.

У своїй останній доповіді, опублікованій у грудні 2024-го, дослідники задокументували долю 314 дітей, які були піддані «систематичній програмі примусового усиновлення й виховання» з боку російських приватних осіб і сімей. Ці дані передали Раді безпеки ООН.

З 1 липня підрозділ припинив свою роботу після того, як адміністрація нового президента США Дональда Трампа скоротила державне фінансування. Перед закриттям лабораторії, розповідав Реймонд, дослідники передали інформацію про українських дітей урядам України і США.

Програму Yale World Fellows – по суті стажування в кілька місяців – у різний час проходили загиблий російський опозиціонер Олексій Навальний (який тоді, в 2010 році, ще не був опозиційним лідером і засновником Фонду боротьби з корупцією, а популярним блогером і активістом) і Леонід Волков (соратник Навального й один із керівників ФБК).

Самі Навальний і Волков докладно писали про своє перебування в Єлі і відкидали заяви прокремлівських коментаторів, що звучали вже тоді, про те, що програма нібито готує кадри для так званих кольорових революцій.

У Єльському університеті, що об’єднує багато факультетів і центрів як гуманітарної, так і природничо спрямованості, навчається понад 12 тисяч студентів зі США й інших країн.

Університет входить до так званої Ліги плюща, що об’єднує найпрестижніші університети США, і стабільно визнається одним із провідних світових дослідницьких центрів, входячи до першої десятки більшості рейтингів світових вишів.