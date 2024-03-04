У Єльському університеті підрахували число пошкоджень українських електромереж із боку РФ

Лабораторія гуманітарних досліджень Єльського університету у США повідомила, що задокументувала 223 випадки пошкодження електроенергетичної інфраструктури України в період з жовтня 2022 року по квітень 2023 року.

У більшості з цих інцидентів пошкоджена інфраструктура була далеко від лінії фронту, що ставить під сумнів, чи були удари спрямовані по законних військових цілей, повідомила дослідницька лабораторія 4 березня.

Схема атак «вказує на широкомасштабні та цілеспрямовані зусилля, спрямовані на припинення життєво важливого виробництва електроенергії» в холодні місяці.

Висновки збігаються з тими, про які раніше повідомляв консорціум Conflict Observatory, – підтримувана Державним департаментом США організація, яка документує військові злочини та звірства.

Кілька місяців наприкінці 2022-го і на початку 2023 років в Україні минули на тлі регулярних вимкнень електрики в більшості регіонів. Ці вимкнення були спричинені постійними російськими ракетними і дроновими атаками по українській енергетичній інфраструктурі.

Остання зима завершилася без масованих відключень електрики, атаки РФ по енергетичних обʼєктах в Україні в цей період регулярними не були.