У трьох областях через обстріли пошкоджена енергетична інфраструктура – Міненерго

Внаслідок російських обстрілів станом на 20 листопада пошкоджена енергетична інфраструктура в Харківській, Запорізькій, Чернігівській областях, повідомило Міністерство енергетики України.

«У Запорізькій області ворог пошкодив обстрілом повітряну лінію 35 кВ. Обстеження відбудеться, як тільки дозволять військові. Внаслідок нічних обстрілів Харківщини, зокрема міст Борова, Куп’янськ, Вовчанськ, зафіксовано пошкодження мереж. Через бойові дії в області залишаються знеструмленими понад 17,6 тисячі споживачів. На Чернігівщині ворог пошкодив обстрілом повітряну лінію, стався обрив дротів і, як наслідок, – відключення населених пунктів. Без світла залишилися понад 900 абонентів», – йдеться в повідомленні.

У Міненерго додали, що в Дніпропетровській області з технологічних причин без світла залишалися майже 80 тисяч абонентів. На ранок без електропостачання – понад 16,5 тисячі абонентів, тривають відновлбвальні роботи. Також в області відключені майже 1000 споживачів внаслідок бойових дій.

«На Донеччині внаслідок бойових дій і негоди за добу залишалися без світла майже 16 тисяч споживачів. У регіоні залишаються знеструмленими 129 населених пунктів. У Запорізькій області через негоду без світла залишалися понад 13 тисяч абонентів. З технічних причин знеструмлювалися ще понад 9 тисяч споживачів. Роботи з відновлення електропостачання тривають», – йдеться в повідомленні.

За даними міністерства, у Миколаївській області через негоду без світла залишилися майже шість тисяч споживачів у 35 населених пунктах, а на Одещині досі без світла понад 2,3 тисячі абонентів.

«На Полтавщині через вітер, налипання мокрого снігу знеструмлено понад 5,6 тисячі абонентів. Ремонтні роботи тривають. У Сумській області через технічні порушення без світла залишилися шість населених пунктів. Роботи з відновлення енергопостачання тривають. Через бойові дії в області відключені понад 2,7 тисячі споживачів. На Херсонщині через обстріли і несприятливі погодні умови за добу відключилися понад 8 тисяч точок обліку», – йдеться в повідомленні.

Розвідка Британії раніше заявила, що російські військові можуть готуватися до атак на енергетику України взимку.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року розпочали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

У липні Міністерство енергетики України повідомило, що готується до можливих російських атак наступного опалювального сезону.