У розвідці Британії назвали ймовірну мету лютневих атак РФ по енергосистемі України

Протягом лютого 2024 року Росія намагалася пошкодити об’єкти регіональної енергетики, однак енергосистема України підтримує стабільну роботу, йдеться в повідомленні Міністерства оборони Британії з посиланням на дані розвідки.

Розвідка Британії вважає, що цими ударами Росія хотіла «погіршити промислову діяльність в Україні».

«Ці атаки відбулися по всій Україні, було завдано шкоди регіональній енергетичній інфраструктурі, зокрема в Донецьку, Дніпрі та на заході до Львова. Російські атаки, швидше за все, були здійснені комбінацією БПЛА, ракетних систем «земля-земля» та звичайної реактивної артилерії, а не російських авіаційних засобів далекої дії, як спостерігалося в 2022 і 2023 роках», – йдеться у повідомленні.



Незважаючи на ці атаки, енергосистема України підтримує стабільну роботу мережі, наголосила британська розвідка.

Українська влада регулярно повідомляє про влучання або пошкодження об’єктів енергоінфраструктури України.

Читайте також: На Запоріжжі через бойові дії без світла залишається 50 населених пунктів – Міненерго

Напередодні національна енергетична компанія «Укренерго» заявила про пошкодження обладнання внаслідок російського обстрілу високовольтної підстанції в східному регіоні.

В середині лютого у Львові внаслідок російського удару були пошкоджені об’єкти обленерго, повідомило Міністерство енергетики. Однак обстріл не призвів до «критичного впливу на роботу енергооб’єктів».

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікувала ймовірних російських атак і цього опалювального сезону, однак масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.