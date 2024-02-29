«Укренерго» повідомило про пошкодження обладнання на сході через російський обстріл

Національна енергетична компанія «Укренерго» заявила про пошкодження обладнання внаслідок російського обстрілу високовольтної підстанції в східному регіоні.

«Вчора ввечері Росія знову обстріляла високовольтну підстанцію у східному регіоні. Є пошкодження обладнання. Детальний огляд й аварійно-відновлювальні роботи будуть проводитися в залежності від безпекової ситуації, після дозволу військових», – йдеться в повідомленні.

Як заявили в компанії, споживання електроенергії в Україні продовжує поступово зменшуватися, електроенергії, виробленої електростанціями всіх видів, достатньо для забезпечення енергопостачання всіх юридичних і побутових споживачів, а дефіциту в енергосистемі не прогнозують.

Російські військові з 10 жовтня 2022 року здійснювали обстріли критичної енергетичної інфраструктури України, що спричинило дефіцит генерації електроенергії та проблеми з розподілом між регіонами. У 2023 році Росія зменшила інтенсивність атак, а українські енергетики спромоглися значною мірою відновити потужності, також допоміг відновити баланс імпорт електроенергії.

Україна очікувала ймовірних російських атак і цього опалювального сезону, однак масованих атак РФ по українській енергоінфраструктурі не було.