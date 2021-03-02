Росія: Лев Пономарьов оголосив про ліквідацію організації «За права людини» – через закон про «іноагентів»

Російський правозахисник Лев Пономарьов оголосив 1 березня в ефірі телеканалу «Дождь» про ліквідацію створеної ним громадської організації «За права людини». Вона існувала без утворення юридичної особи з листопада 2019 року, ставши наступницею однойменного руху, ліквідованого Верховним судом за позовом Міністерства юстиції Росії. Рух проіснував понад 20 років.

Пономарьов назвав «головною проблемою» те, що ухвалені закони стосуються і незареєстрованих організацій. Така організація, яка, як вважає влада, займається політичною діяльністю, має заявити про себе, що вона отримує гроші іноземців, і повинна зареєструватися. «І ось тут є велика проблема. Вона полягає в тому, що в моїй організації працюють близько тисячі експертів по всій країні. І вони не звітують переді мною», – розповів Лев Пономарьов.

На думку правозахисника, експерти, що працюють в організації, навряд чи «зуміють вписатися» в нові правила, «тому що це звичайні люди». І тоді їх як співробітників організації «просто штрафуватимуть по всій країні».

За словами Пономарьова, таким чином у Росії «свідомо, крок за кроком» знищують правозахисний рух.

У 2019 Міністерство юстиції Росії включило рух «За права людини» до реєстру «іноземних агентів». Лев Пономарьов ліквідував рух і замість нього створив організацію без реєстрації юридичної особи. У грудні 2020 року Пономарьов був включений російською владою до списку ЗМІ-«іноземних агентів». Він не погодився з цим рішенням.

У Росії за ухилення від реєстрації незареєстрованих громадських організацій, які ведуть політичну діяльність за фінансової участі закордонних партнерів, загрожують штрафи до 300 тисяч рублів (це майже 120 тисяч гривень) або позбавлення волі до двох років.

Закон про некомерційні організації в статусі «іноземних агентів» у Росії був схвалений у 2012 році. До «іноземних агентів» можуть бути прирівняні некомерційні організації, які займаються «політичною діяльністю» і отримують гроші з-за кордону – навіть у вигляді грантів або пожертвувань. У 2014 році Державна дума ухвалила закон, який дозволяє вносити некомерційні організації до реєстру «іноземних агентів» примусово. Так у ньому опинилися десятки організацій, які здійснюють правозахист, допомагають ВІЛ-інфікованим, захищають природу, проводять соціологічні опитування.

Багато правозахисників і міжнародні організації заявляли, що цей закон допомагає владі придушувати критиків. Проти нього виступали комісар Ради Європи з прав людини, Європейський суд з прав людини, Венеційська комісія при Раді Європи, російська Рада з прав людини.