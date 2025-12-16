Deutsche Welle визнано «небажаною» в Росії організацією

Німецька медіакомпанія Deutsche Welle внесена до реєстру «небажаних» у Росії організацій. Про це повідомляється 16 грудня з посиланням на дані російського міністерства юстиції.

У Держдумі Росії минулого тижня оголосили, що Генпрокуратура підтримала пропозицію щодо включення Deutsche Welle до такого реєстру. Про це повідомляв телеграм-канал думської комісії з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії. «DW перебуває в авангарді ворожої антиросійської пропаганди», – наголошував голова комісії Василь Піскарьов.

Генеральний директор DW Барбара Массінґ, коментуючи рішення, назвала його «черговою спробою російського режиму змусити вільні ЗМІ замовкнути». Ситуація показує, «як мало режим поважає свободу слова та наскільки він боїться незалежної інформації», сказала Массінг. Вона наголосила, що корпорація «продовжить незалежне журналістське висвітлення агресивної війни проти України та інших тем».

Офіційний представник уряду Німеччини Штефан Корнеліус заявив 15 грудня, що уряд ФРН рішуче засуджує дії Росії. У МЗС ФРН рішення російської влади назвали «абсолютно необґрунтованим».

У березні 2022 року DW була оголошена в Росії «іноземним агентом». Раніше мовлення Deutsche Welle в Росії заборонили, трансляцію передач усіма мовами в інтернеті стали блокувати, а студія медіакомпанії в Москві була змушена переїхати за межі Росії. Це стало заходому відповідь на заборону мовлення телеканалу RT DE у ФРН через відсутність ліцензії.