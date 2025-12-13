Росія оголосила німецьке іномовлення DW «небажаною» організацією

У Державній думі Росії оголосили, що Генпрокуратура підтримала пропозицію щодо включення німецької медіакомпанії Deutsche Welle до реєстру «небажаних» організацій. Про це 13 грудня повідомив телеграм-каналі комісії російського парламенту з розслідування фактів втручання іноземних держав у внутрішні справи Росії.

«DW перебуває в авангарді ворожої антиросійської пропаганди і неодноразово ставала об’єктом критичної оцінки комісії за підсумками моніторингу її провокаційних публікацій, особливо в електоральний період», – заявив голова комісії Василь Піскарьов.

Коли саме було ухвалене рішення про включення Deutsche Welle до реєстру «небажаних» організацій, не уточнюється. Відповідних згадок також немає ані в офіційному переліку «небажаних» організацій, ані в повідомленнях Генпрокуратури.