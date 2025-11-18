Доступність посилання

Розробника гри S.T.A.L.K.E.R. оголосили «небажаним» у Росії

Відвідувачі грають у гру Stalker 2 на стенді Xbox на виставці відеоігор Gamescom у Кельні, Західна Німеччина, 23 серпня 2023 року.
Генеральна прокуратура РФ оголосила «небажаною» на території Росії діяльність української компанії GSC Game World – розробника гри S.T.A.L.K.E.R.

У відомстві заявили, що GSC Game World спонсорує Збройні сили України і лише 2022 року пеказала українській армії близько 17 мільйонів доларів.

Крім того, стверджує прокуратура, розробник сприяє формуванню образу Росії як «держави-агресора» та поширює матеріали, що дискредитують країну.

«У 2024 році організацією випущена комп’ютерна гра, що просуває українські наративи та містить агресивний русофобський контент», – заявили в російському відомстві.

