У бою під Бахмутом загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R

У боях під Бахмутом, захищаючи Україну, загинув один із розробників гри S.T.A.L.K.E.R. Володимир Єжов, повідомив у фейсбуці його рідний брат.

«Сьогодні, захищаючи Україну, загинув мій рідний брат, батько двох дітей, вірний друг із щирим серцем», – написав В’ячеслав Єжов.

Він нагадав слова брата, що «у боротьбі, яку зараз веде український народ, народжується щасливе майбутнє наших дітей».

За інформацією із соцмереж, Володимир Єжов загинув під Бахмутом.

Як повідомлялося, українська компанія GSC Game World, яка є розробником гри S.T.A.L.K.E.R., зібрала понад 800 тисяч доларів США для підтримки України.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну компанія заявила, що припиняє продавати свою продукцію користувачам у РФ.

Днями британська розвідка заявила, що за останній тиждень російські сили дещо просунулися на східній околиці міста Бахмут, але є сумнів щодо успішності ведення боїв у межах населених пунктів.

Генштаб ЗСУ регулярно повідомляє, що на Бахмутському напрямку армія РФ нині продовжує вести штурмові дії.

20 грудня президент України Володимир Зеленський відвідав Бахмут, де зустрівся з українськими військовими, які обороняють місто, і вручив їм державні нагороди.

Бахмутський напрямок вважається одним з найбільш гарячих точок фронту.