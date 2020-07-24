Від «лови маслину» до Кобзаря. У культовій комп’ютерній грі знайшли «москаля»

У світі комп'ютерних ігор сталася епохальна подія для любителів. 23 липня українська студія GSC Game World презентувала перший офіційний трейлер гри S.T.A.L.K.E.R. 2. За перші години після виходу ці коротенькі відео вже набрали сотні тисяч переглядів, їх обговорюють на платформах для гравців, а блогери зняли велику кількість оглядів на них. Але в анонсі гри побачили і приховані моменти, що викликали неоднозначні реакції, особливо серед російської аудиторії.

Ще задовго до виходу відомого серіалу «Чорнобиль» від HBO, тема аварії на Чорнобильській атомній електростанції стала надбанням масової культури. Мова йде про серію відеоігор S.T.A.L.K.E.R., перша з якої –​ Shadow of Chernobyl (Тінь Чорнобиля) – вийшла ще у 2007 році.

Тоді шутер (тобто в основі ігрового процесу є стрільба по цілям) від українського розробника GSC Game World, дуже швидко став культовим та еталонним для ігор з відкритим світом, відомих на той час. Тоді за рейтингом британської організації ELSPA, S.T.A.L.K.E.R. увійшов у десятку найбільш популярних ігор за продажами, та посів перше місце серед ігор для персональних комп’ютерів.

Гра стала явищем масової культури і вийшла за межі суто ігрового світу. Про це свідчить те, що всі частини гри, включаючи останню відому –​ Call of Pripyat – стали джерелом для мемів, анекдотів, відсилань в інших іграх, а за сюжетом гри написано багато книг та проводяться страйкбольні ігри.

Популярними також стали музика з гри, а особливо розійшлися репліки персонажів. В першу чергу мова йде про «бандитів» – одне з угруповань у грі. Фрази «чики-брики и в дамки» та «мля, я маслину поймал» тепер свідчать не тільки про належність до кримінального світу, але й про те, що людина грала у відому українську гру.

Але ще до свого виходу нова гра з серії стала явищем не лише ігрового світу. Після виходу останнього S.T.A.L.K.E.R., світ і Україна значно змінилися, а GSC Game World саме українська студія.

Можливо, не в останню чергу через це, серед російського сегменту інтернету відразу помітили та почали активно обговорювати приховану у грі «пасхалку» (закладений у гру секрет від розробників), а саме уривок з поеми Тараса Шевченка – «Катерина».

«Не слухала Катерина

Ні батька, ні неньки,

Полюбила москалика,

Як знало серденько.

Полюбила молодого,

В садочок ходила,

Поки себе, свою долю

Там занапастила».

Найбільше у цьому всьому привертає увагу слово «москаль», з яким, нібито, кохалася Катерина. А особливо з урахуванням того, що напис цей зроблений на посудині з ембріоном мутанта, яких у попередніх версіях гри також було безліч. Дарма, що тема про «москаля» у поемі Шевченка вже більше століття надбання мовознавчих та історичних розвідок, де схиляються до того, що мова йде саме про рекрута. З урахуванням сучасного контексту, у написі знову побачили відсил до іншого, національного, значення цього слова.

Можливо саме тому у одному з пабліків Шевченка називають «украинским националистом».

Українські ж користувачі намагаються пояснити, що відбувається.

Але, здається, вже пізно.

Цитати та висловлювання українською почали шукати у всіх написах у грі, навіть у тих, які прочитати неможливо.

А от російський ігровий оглядач VANDELEY не акцентує увагу на «москалі», але помічає що це не єдина згадка Тараса Шевченка у грі. У трейлері видно, що адреса одного з будинків Шевченка, 95.

Успіх S.T.A.L.K.E.R. самі геймери та оглядачі нерідко пов’язували з тим, що створювала її українська студія. Тож розробники змогли дуже вдало передати атмосферу «Зони», у якій розгортається сюжет та додати відсилки до реального світу, у якому живуть автори. Можливо новим «секретом» у трейлері, натякнули у GSC Game World, є те, що немає відходу від традиції.