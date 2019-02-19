Російський державний канал побачив «русофобію» у створеній українцями відеогрі

Російський державний телеканал «Росія-24» заявляє, що виявив у створеній українською компанією відеогрі Metro Exodus «махрову русофобію».

Ведучий новин телеканалу заявив, що розробники з студії 4A Games захопилися «власними майданними реаліями».

Причиною таких заяв стало ігрове досягнення під назвою «Декомунізація». Для його отримання необхідно знищити в грі статую Володимира Леніна. Ведучий також звинуватив розробників у «знущанні над москвичами». За сюжетом, жителі російської столиці, що сховалися від ядерних ударів у метро не знають про те, що за межами Москви залишилося життя. У чому саме полягала образа – не уточнюється.

За словами ведучого, російські гравці відгукуються про гру погано, проте про які саме відгуки він говорить, незрозуміло.

Також співробітник каналу заявив про те, що Metro Exodus за кілька днів стала найбільш продаваною грою в усьому світі. При цьому студія-видавець Deep Silver ще не публікувала офіційну статистику продажів.

Відеогра Metro Exodus вийшла у світ 15 лютого. Розробники – українська компанія 4A Games, частина працівників якої колись працювали над відомою грою S.T.A.L.K.E.R.

Metro Exodus виходить на платформах PC, Xbox One та PlayStation 4. Exodus – одна з найочікуваніших ігор року. Такою її називали як профільні світові видання – Kotaku, PCGamer, Polygon, так і непрофільні – The Guardian, Washington Post.

Це – шутер від першої особи, хоррор з елементами виживання та стелс. Дія гри відбувається в часи постапокаліпсису, який став результатом ядерної війни. Місце – зруйнована територія Росії.

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Минулі ігри серії – Metro 2033 і Metro: Last Light, що вийшли у 2010 та 2013 роках, відповідно, гравці й критики оцінили високо. Так само схвальні відгуки зібрало й перевидання цих частин у 2014 році під назвою Metro Redux.

Ігри зроблені за мотивами романів російського письменника Дмитра Глуховського.