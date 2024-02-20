Мін’юст Росії вніс Радіо Свобода до реєстру «небажаних організацій»

Міністерство юстиції Росії додало до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана «небажаною» на території, корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це стало відомо 20 лютого із посиланням на матеріали на сайті відомства.

Відповідно до реєстру, корпорація стала 142-ю організацією, внесеною до списку «небажаних».

Раніше Генпрокуратура Росії ухвалила рішення про визнання діяльності корпорації небажаною на території Росії, повідомило російське державне агентство новин ТАСС. За повідомленням, рішення прокуратури було ухвалене 2 лютого 2024 року.

Російський закон про «небажані організації», ухвалений у 2015 році, спрямований проти неурядових організацій, які отримують фінансування з іноземних джерел. До реєстру потрапляють організації, діяльність яких, за версією російської влади, становить загрозу для основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування.