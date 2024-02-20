Мін’юст Росії вніс Радіо Свобода до реєстру «небажаних організацій»

Міністерство юстиції Росії додало до переліку іноземних і міжнародних неурядових організацій, діяльність яких визнана «небажаною» на території, корпорацію Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода. Про це стало відомо 20 лютого із посиланням на матеріали на сайті відомства.
Відповідно до реєстру, корпорація стала 142-ю організацією, внесеною до списку «небажаних».
Раніше Генпрокуратура Росії ухвалила рішення про визнання діяльності корпорації небажаною на території Росії, повідомило російське державне агентство новин ТАСС. За повідомленням, рішення прокуратури було ухвалене 2 лютого 2024 року.
Російський закон про «небажані організації», ухвалений у 2015 році, спрямований проти неурядових організацій, які отримують фінансування з іноземних джерел. До реєстру потрапляють організації, діяльність яких, за версією російської влади, становить загрозу для основ конституційного ладу, безпеки чи обороноздатності країни. Внесення до списку означає, що організації заборонено працювати в країні, а громадянам Росії заборонено співпрацювати з нею під загрозою кримінального переслідування.
- Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода – незалежна американська медіакорпорація, яка фінансується за рахунок гранту Конгресу через Агентство США з глобальних медіа. Радіо Свобода працює 27 мовами у 23 країнах – переважно для аудиторій тих країн, де свобода ЗМІ обмежена.
- Сайти й акаунти в кількох соціальних мережах російськомовних проєктів Радіо Свобода, включаючи сайти Російської служби Радіо Свобода, навесні 2022 року блоковані Роскомнаглядом за відмову видалити інформацію про російське військове вторгнення в Україну. Незважаючи на блокування, інтерес аудиторії до інформації, що надається редакціями Радіо Свобода і телеканалу «Настоящее время», залишається значним, він обчислюється в десятках мільйонів відвідувань вебсайтів і сотнях мільйонів відеопереглядів на хостингу YouTube й інших платформах.
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