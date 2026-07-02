Суд у Польщі заарештував громадянина Білорусі в справі про роботу на білоруські спецслужби

Двох чоловіків – громадян Польщі й Білорусі – судять за звинуваченнями в зборі матеріалів для білоруських спецслужбу Варшаві, передає білоруська служба Радіо Свобода з посиланням на Агентство внутрішньої безпеки Польщі 2 липня.

Громадянина Білорусі заарештували за «роботу на іноземну розвідку», передає ABW. Згідно зі звітом, він фотографував та знімав на відео заходи білоруських демократичних сил у Варшаві, і ці матеріали згодом використовувалися в пропаганді білоруського режиму.

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Як заявляє ABW, його співробітники 25 червня «затримали у Варшаві громадянина Білорусі та громадянина Польщі, які виконували оплачувані завдання, поставлені іноземними спецслужбами».

«Це ще один розвиток подій у справі, який демонструє, що іноземні служби намагаються використовувати навіть легальні соціальні та громадські заходи для просування власних інтересів. Метою такої діяльності є не лише збір інформації, але й тиск, залякування еміграційних груп та посилення пропагандистських меседжів країн, ворожих Польщі», – заявляє ABW.





Після розгляду доказів районний суд у Любліні вирішив взяти громадянина Білорусі під варту на термін до трьох місяців. Прокурор також застосував до громадянина Польщі заходи, не пов’язані з триманням під вартою: заборону на виїзд з країни в поєднанні з конфіскацією паспорта та поліцейським наглядом.

Наприкінці червня Агентство внутрішньої безпеки Польщі повідомило про виявлення механізму підбурювання українських біженців у Польщі до проведення мітингів на підтримку Росії. У кількох польських містах силовики затримали дев’ятьох українців і двох громадян Білорусі для негайної депортації з країни.