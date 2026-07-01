Лукашенко помилував 32 людини, більшість із них – політв’язні

У Білорусі помилували 32 людини, 28 з яких були політичними в'язнями. Рішення ухвалене, як стверджує пресслужба Лукашенка, «виходячи з принципу гуманізму щодо засуджених та їхніх сімей».

За повідомленням, 28 із них «були засуджені за злочини екстремістського характеру». Правозахисний центр «Вясна» називає їх політичними в'язнями.

Серед помилуваних – 20 жінок і 12 чоловіків, імена яких поки невідомі. Також невідомо, чи це люди, які відбували покарання в колоніях, чи ті, кому було обмежено свободу.

Усі вони нібито «подали клопотання про помилування, визнали свою провину та висловили каяття».

Правозахисний центр «Вясна» на початку червня повідомляв, що за ґратами в Білорусі залишаються близько 870 політичних в’язнів, зокрема щонайменше 170 осіб, яких вважають особливо вразливими через вік, стан здоров’я або тяжкі умови тримання.