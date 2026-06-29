Польща депортує дев’ятьох українців і двох білорусів за підкуп демонстрантів

Агентство внутрішньої безпеки Польщі оголосило про виявлення механізму підбурювання українських біженців у Польщі до проведення мітингів на підтримку Росії.

Днями у Варшаві, Кракові, Бидгощі, Закопане та Вроцлаві силовики затримали дев’ятьох українців і двох громадян Білорусі для негайної депортації з Польщі.

За версією польської спецслужби, з минулої осені вони вербували людей для участі в демонстраціях, організованих серед українських біженців у Польщі, використовуючи гроші, отримані від Росії. Таким чином Москва прагнула отримати вплив на українських біженців, щоб використати їх для популяризації необхідних політичних гасел, стверджує Агентство внутрішньої безпеки Польщі.

Для підбурювання протестів використовувалися емоційні приводи, пов’язані з корупційними скандалами та іншими нагальними проблемами української політики.

«Це приклад дій нижче порогу класичної агресії, метою якої є підрив громадської довіри, розпалювання напруженості та використання людей, які тікають від війни, як інструменту російської операції впливу», – йдеться в заяві Агентства внутрішньої безпеки.

30 жовтня 2025 року біля посольства України у Варшаві відбувся антивоєнний мітинг, у якому взяли участь від 50 до 100 осіб. За даними Kyiv Post, демонстрантам за участь обіцяли 40 доларів із фейкового облікового запису в соціальних мережах.

25 квітня 2026 року близько тисячі людей зібралися в центрі Вроцлава на демонстрацію проти корупції в Україні. За даними InPoland.net.pl, протестувальників підвозили на автобусах і обіцяли 100–150 доларів за участь.

За даними Bihus.Info, іноді одні й ті ж люди були на різних мітингах у різних містах.

Після цієї акції російські ЗМІ та соціальні мережі стверджували, що «європейські ЗМІ відмовилися висвітлювати протести проти Зеленського в Польщі» або що «три тисячі українських біженців вийшли на протест проти Зеленського, але європейські ЗМІ мовчали», писала українська служба Радіо Свобода.