Лукашенко в Пекіні відвідав випускний свого сина Миколи

У Пекіні 30 червня відбулося вручення дипломів учасникам спільної програми Білоруського державного університету та Пекінського університету за спеціальністю «Біотехнологія». Серед випускників був Микола Лукашенко, молодший син Олександра Лукашенка. На церемонію прибув сам Лукашенко-старший, повідомляє телеграм-канал його пресслужби.

Секретар партійного комітету китайського університету Хоу Пін раніше заявив телеканалу «Білорусь 1», що хлопчик нікому не розповідає, хто його батько.

Про те, що молодший син навчається в Пекінському університеті, стало відомо у 2023 році, про це повідомив сам Олександр Лукашенко. На той момент він не назвав факультет чи спеціалізацію.

Перед церемонією 30 червня Олександр Лукашенко зустрівся з керівництвом Пекінського університету. Він виступив з промовою перед випускниками.

«Ми в Білорусі хотіли б, щоб ці програми були глибокими та комплексними, щоб вони були орієнтовані на практику. Інакше навіщо потрібна ця підготовка, якщо вона не застосовується повною мірою на практиці та не приносить користі двом народам?» – сказав Олександр Лукашенко на церемонії.

Угода про створення спільної програми з біотехнологій між БДУ та Пекінським університетом була підписана у 2022 році, а в липні 2025 року сторони розширили співпрацю. Раніше Лукашенко надав синові підвищену стипендію.

Стипендію у розмірі 251,99 рубля на місяць Олександр Лукашенко призначив 31 грудня 2025 року на перший семестр поточного навчального року для обдарованих студентів.

До списку правління спеціального фонду Лукашенка соціальної підтримки обдарованих студентів та учнів входить близько 200 осіб, серед яких студент четвертого курсу БДУ Микола Лукашенко, молодший син Олександра Лукашенка. На соціальні стипендії зі спеціального фонду Лукашенка, який формується з державного бюджету, було виділено понад мільйон рублів.