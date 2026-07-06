Українське командування підтвердило перше за час війни ураження Омського НПЗ у Росії

Українські війська завдали удару по Омському нафтопереробному заводу, заявляє Генеральний штаб Збройних сил України 6 липня:

«Сьогодні підрозділи Сил спеціальних операцій Збройних Сил України уразили Омський нафтопереробний завод (Омська область), який знаходиться на відстані майже 2 500 км від державного кордону України. Це останній з 11-ти найбільших виробників бензину в РФ, який уразили українські воїни».

За даними штабу, завод є найпотужнішим нафтопереробним підприємством у Росії з обсягом переробки понад 21 мільйона тонн на рік та спеціалізується на випуску широкого спектру пального, мастил та нафтохімічної продукції. Він має один із найвищих показників глибини переробки нафти у РФ (близько 99%).





«НПЗ випускає високооктанові автомобільні бензини (АІ-92, АІ-95, G-Drive 100), дизельне пальне класу «Євро-5», авіаційний гас (марок ТС-1 та РТ). Є також виробником бензолу, параксилолу та ортоксилолу, спеціалізованої продукції та мастил, сировини для технічного вуглецю, моторних та індустріальних олив. Задіяний у забезпеченні російської окупаційної армії», – заявляє Генштаб.

Військові зафіксували влучання на території заводу з подальшою пожежею, ступінь пошкоджень уточнюється. Попередньо, уражена установка первинної переробки нафти ЕЛОУ-АВТ-11 проєктною потужністю 8,4 мільйона тонн нафти на рік.

Радіо Свобода не може незалежно перевірити дані про ураження заводу.

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Раніше українські моніторингові канали та російський канал ASTRA повідомили про атаку ЗСУ на нафтопереробний завод у Омську. Губернатор Омської області Віталій Хоценко попереджав місцевих про безпілотну небезпеку, а згодом визнав, що кілька безпілотників змогли досягти північної промзони. Про ураження саме НПЗ Хоценко не повідомляв.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».