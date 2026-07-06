Військові та СБУ звітують про ураження російських НПЗ та об’єктів у Криму

Сили оборони завдали чергового ураження низці об’єктів у Росії та на окупованих територіях вночі проти 6 липня, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

Зокрема, удару зазнав нафтопереробний завод «Славнефть-ЯНОС» у Ярославлі. Командування зафіксувало вибухи в районі НПЗ та задимлення на території підприємства.

Штаб нагадує, що Ярославський нафтопереробний завод є одним із найбільших нафтопереробних підприємств у РФ із проєктною потужністю 15 мільйонів тонн нафти на рік:

«Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали й іншу продукцію, що використовується, зокрема, для забезпечення військової логістики держави-агресора».

Також Генштаб звітує про удар по нафтопереробному заводу «НОВАТЕК-Усть-Луга» у присілку Слободка та пункту постійної дислокації 26-ї ракетної бригади РФ у районі Луги в Ленінградській області Росії.

Служба безпеки України уточнила, що в Ленінградській області атаки зазнав нафтоналивний термінал морського порту «Висоцьк» – удар вивів із ладу два нафтоналивних стендери, також уражені три резервуари з нафтопродуктами.





«Безпілотники відпрацювали і по НПЗ «Перший завод» у Калузькій області. Після вибухів на підприємстві виникла пожежа», – додає СБУ.

Удару, за зведенням Генштабу, зазнав і термінал перевалки світлих нафтопродуктів «ТЕС-Термінал-1» у Керчі в окупованому Криму:

«Термінал «ТЕС-Термінал-1» є одним із найбільших комплексів зі зберігання та перевалки світлих нафтопродуктів у Криму. Резервуарний парк підприємства забезпечує приймання, зберігання та відвантаження бензину, дизельного пального й інших нафтопродуктів, у тому числі для потреб окупаційних військ у південних регіонах України», – додає Генштаб.

Військові звітує про ураження залізничного шляхопроводу, який використовує російська армія, складу БПЛА та зосередження військової техніки на окупованій Луганщині.

СБУ також повідомляє про удари по Ярославському НПЗ та об’єктах у Криму:

«Уражено три ангари з авіаційною технікою на аеродромі «Гвардійське» (Крим – ред.). Також під удар потрапили зенітний ракетний комплекс «Панцирь-С2» поблизу Сімферополя, мобільна вогнева група у Керчі, резервуар із нафтопродуктами та насосна станція на нафтобазі «ТЕС-Термінал-1».

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Російське командування не повідомляє про ураження об’єктів на території РФ. Міноборони Росії звітувало про перехоплення 519 українських дронів над низкою областей. Про загальну кількість запущених БПЛА та влучання відомтво не заявило.

Раніше російська влада повідомляла про атаку безпілотників, зокрема, на Ярославську та Ленінградську області.

Українські моніторингові телеграм-канали (Exilenova+ і Supernova+) і телеграм-канал Astra писали про атаку на НПЗ «Славнефть-ЯНОС», який раніше неодноразово зазнавав ударів української армії (підприємство за обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ).

За даними проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, на південному березі півострова та в Сімферополі вранці 6 липня не було електрики після ударів українських дронів. Про знеструмлення Севастополя повідомив російський голова міста.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».