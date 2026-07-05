Казахстан заявив про спроби незаконного вивезення палива за кордон

За останні дві доби в Казахстані припинено 61 спробу незаконного вивезення палива через державний кордон, повідомила пресслужба уряду 4 липня.

За словами віцеміністра фінансів Єржана Біржанова, мобільні групи цілодобово патрулюють прикордонні райони та перевіряють автоцистерни та бензовози. За два дні на пунктах пропуску запобігли спробам вивезення понад трьох тонн пально-мастильних матеріалів у додаткових баках і каністрах.

За даними міністра внутрішніх справ Єржана Саденова, з початку року на автомобільних пунктах пропуску припинено 593 спроби незаконного вивезення нафтопродуктів загальним обсягом понад 40 тисяч літрів.

Як випливає з опублікованого урядом відео, деякі водії обладнують автомобілі схованими паливними баками, які не передбачені заводською конструкцією.

Міністр енергетики Ерлан Аккенженов заявив, що ситуація на внутрішньому ринку палива залишається стабільною. За його словами, казахстанські нафтопереробні заводи працюють у штатному режимі, а запаси бензину, дизельного та авіаційного палива повністю покривають внутрішній попит.

1 липня агентство Reuters повідомило, що Росія на тлі дефіциту палива після атак ЗСУ на об'єкти нафтової інфраструктури домовилася про постачання палива з Казахстану. Наступного дня Аккенженов заявив, що Москва не зверталася до Астани з проханням про такі поставки.