Окупований Севастополь залишився без світла після нічної атаки – Развожаєв

Севастополь в окупованому Росією Криму залишився без електроенергії 6 липня після атаки на енергетичну інфраструктуру, заявила призначена Кремлем фактична влада міста.

«Внаслідок нападу ворога на енергетичну інфраструктуру за межами Севастополя наше місто тимчасово залишилося без електроенергії», – написав у телеграмі призначений Москвою очільник міста Михайло Развожаєв.

За його словами, на об’єктах запровадили особливий режим, а соціальні об’єкти перейшли на резервні схеми електропостачання.

Телеграм-канал «Кримський вітер» вночі повідомляв із посиланням на своїх читачів про вибухи в містах окупованого Криму, зокрема в Керчі й Сімферополі.

Українські військові атаку поки що не коментували.

Починаючи з червня, військові й енергетичні об’єкти, а також російські логістичні шляхи в окупованому Криму зазнають найбільш масових атак ЗСУ за весь час повномасштабної війни. Регулярно з’являються повідомлення про нові уражені цілі, у Криму через дефіцит палива заборонили продаж бензину цивільним, запроваджені графіки відключення електроенергії, а перед Керченським мостом спостерігаються черги. Дитячі оздоровчі заклади і табори до вересня скасували прийом відпочивальників.

Як пояснив мету ударів міністр оборони України Михайло Федоров, «відбувається ізоляція Криму дронами». Це, за його словами, може привести до «дуже несподіваних наслідків для росіян».