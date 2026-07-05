FT: Україна від початку 2026-го била по російських НПЗ в 11 разів більше, ніж за цей період торік

Україна значно наростила удари по російській енергетичній інфраструктурі, що, за оцінкою Financial Times, стало однією з причин найбільшої паливної кризи в Росії за останні десятиліття. Про це видання пише з посиланням на власний аналіз та дані польської аналітичної групи Rochan Consulting.

За підрахунками аналітиків, у травні українські безпілотники успішно атакували російські нафтопереробні заводи 16 разів – рекордний місячний показник від початку повномасштабної війни.

Всього з початку 2026 року російські НПЗ зазнали щонайменше 194 ударів – це в 11 разів більше, ніж за аналогічний період минулого року.





За даними FT, ефективність української кампанії зросла завдяки збільшенню виробництва далекобійних безпілотників, удосконаленню тактики їх застосування та, як стверджують джерела газети серед українських чиновників, допомоги американської розвідки при виборі маршрутів польоту в обхід російських засобів ППО.

Журналісти зазначають, що зростання інтенсивності атак змусило більше ніж половину російських регіонів запровадити обмеження на продаж палива. Черги на автозаправних станціях спостерігаються навіть у Москві, де в червні українські безпілотники кілька разів атакували єдиний нафтопереробний завод – Московський НПЗ у Капотні.

На думку опитаних Financial Times експертів, українська стратегія змінилася: якщо раніше удари були зосереджені переважно на нафтовій інфраструктурі, то тепер вони спрямовані на одночасне ослаблення енергетичної, логістичної, промислової та експортної систем Росії.





При цьому Кремль не демонструє готовності змінити свою позицію щодо війни, йдеться в публікації. За словами джерел газети, що беруть участь у мирних консультаціях, Москва, як і раніше, розраховує домогтися своїх максималістських цілей і не готова до істотних поступок на переговорах.

Агентство Reuters раніше повідомляло, що влітку споживання бензину в Росії становить щонайменше 110 тисяч тонн на добу.

Президент Росії Володимир Путін 28 червня визнав дефіцит палива в деяких регіонах, але заявив, що Росія займається цим питанням.

Паливна криза в регіонах Росії та на окупованих нею українських територіях виникла на тлі атак української армії на російські нафтові об’єкти. За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.