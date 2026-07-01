Дані Росстату показали черговий ріст цін на пальне в Росії

Згідно з офіційними даними Росстату, що з’явилися 1 липня, за тиждень з 23 по 29 червня в середньому по Росії бензин подорожчав на 1,6 відсотка, а дизельне пальне – на 2,23 відсотка.

Зростання цін зафіксовано у 82 регіонах РФ.

Невелике зниження цін Росстат відзначив лише у Москві (-0,7 відсотка) і Московській області (-1,6 відсотка).

Рекордне зростання цін на автомобільний бензин зафіксоване в окупованому Севастополі – відразу на 30 відсотків. Місто в окупованому Криму стало абсолютним лідером за темпами подорожчання пального на тлі масштабного загальноросійського дефіциту. Раніше (у середині червня) вартість базових марок тут уже перевищувала 90 рублів за літр, а преміального АІ-98 – 107 рублів. На комерційних заправках ціни сягають 185–199 рублів за літр.

З 26 червня 2026 року в окупованому Криму й Севастополі, зокрема, запровадили регіональний режим надзвичайної ситуації. На півострові закрилося близько половини автозаправок. На станціях, що працюють, діють жорсткі ліміти на відпуск пального в одні руки, а вільний продаж періодично припиняється. За оцінками призначеної РФ місцевої влади, обмеження й високі ціни збережуться як мінімум до кінця липня.

Ключову роль у дестабілізації внутрішнього ринку нафтопродуктів у Росії відіграли систематичні удари ЗСУ по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Масована кампанія далекобійних ударів у травні-червні 2026 року привела до падіння виробництва бензину в Росії на 25 відсотків (до 85 тисяч тонн на добу за літньої потреби 110 тисяч тонн). На кінець червня обмеження на продаж пального запроваджено більш ніж у 40 регіонах Росії.

На тлі кризи уряд РФ виключив роздрібні ціни на паливо з регулярного публічного бюлетеня нафтопродуктів, проте Росстат відкинув повне засекречення даних, пообіцявши продовжити загальну публікацію в рамках інших статистичних розділів.