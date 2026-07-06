У Росії заявили про атаку дронів на Ярославський НПЗ, в окупованому Криму немає світла в низці міст

Українські безпілотники в ніч проти 6 липня атакували російський Ярославль. Губернатор Ярославської області РФ Михайло Євраєв заявив про «масову» атаку на обласний центр. За його словами, постраждали двоє людей.

Євраєв додав, що на підльоті до Ярославля збили понад 70 дронів. Під час атаки влада перекривала рух на виїзді з Ярославля у бік Москви від перехрестя Московського проспекту з Південно-Західною окружною. Там розташована промзона.

Українські моніторингові телеграм-канали (Exilenova+ і Supernova+) і телеграм-канал Astra писали про атаку на НПЗ «Славнефть-ЯНОС», який раніше неодноразово зазнавав ударів української армії (підприємство за обсягом переробки вуглеводневої сировини входить до п’ятірки найбільших російських НПЗ).

Тим часом губернатор Ленінградської області Росії Олександр Дрозденко заявив, що після атаки безпілотників є пошкодження об’єктів інфраструктури на Лузькому полігоні, в районах портів Усть-Луга і Висоцьк. За попередніми даними, ніхто не постраждав.

У Калузькій області Росії на промисловому підприємстві в Дзержинському окрузі, за даними влади, сталося займання. Співробітників підприємства евакуйовували, ніхто не постраждав, повідомив губернатор Владислав Шапша.

У низці населених пунктів окупованого Криму в ніч проти 6 липня сталося вимкнення електроенергії, повідомили призначені Росією представники фактичної влади.

Підконтрольна РФ голова адміністрації Алушти Галина Огнєва заявила про припинення електропостачання на всьому південному березі Криму й у Сімферополі.

Призначений Росією губернатор Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про аналогічні проблеми у цьому місті. За його словами, вранці електропостачання відновили.

В Євпаторії, за повідомленням підконтрольної РФ влади міста, подачу електроенергії відновили, але запровадили графіки віялових відключень.

За даними кримських ТГ-каналів і моніторингових проєктів, цієї ночі було також завдано ударів по військовому аеродрому «Гвардійське» і нафтогазовому терміналу в Керчі.

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Міноборони Росії заявило про нібито знищення 519 безпілотників над Бєлгородською, Псковською, Новгородською, Брянською, Курською, Орловською, Тульською, Тверською, Ярославською, Воронезькою, Смоленською, Калузькою, Рязанською, Липецькою, Ростовською, Самарською, Саратовською, Волгоградською і Ленінградською областями, а також над московським регіоном, Краснодарським краєм, окупованим Кримом й акваторією Азовського моря. Скільки БпЛА збити не вдалося, не уточнюють.

Генштаб ЗСУ поки не повідомляв про удари і їхні наслідки.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».