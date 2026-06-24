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Новини | Події

Українські удари знищили біля Петербурга понад 60 тисяч тонн боєприпасів – Зеленський після доповіді розвідки

Також Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб армії РФ
Також Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб армії РФ

Президент України Володимир Зеленський заявив, що внаслідок нещодавніх українських ударів біля Санкт-Петербурга були знищенні понад 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту. Про це він повідомив після доповіді керівника ГУР Олега Іващенка.

«Серед нещодавніх результативних уражень на території окупанта варто відзначити ліквідацію більш ніж 60 тисяч тонн боєприпасів на арсеналі Балтійського флоту неподалік Петербурга», – написав він у телеграмі.

Також Зеленський з посиланням на аналіз воєнної розвідки повідомив, що Сили оборони України уразили російські підприємства, які виробляють радіоелектроніку та інші критичні компоненти для потреб російської армії.

Вранці 6 червня влада Ленінградської області Росії і Санкт-Петербурга заявила про масштабну атаку дронів. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив українські удари по території Росії вночі проти 6 червня, зокрема, по арсеналах і базі ВМФ РФ у Кронштадті біля Санкт-Петербурга й нафтобазі у Краснодарському краї.

Цьому передували атаки на Санкт-Петербург вранці 3 червня – у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який тривав до 6 червня.


Санкт-Петербург і Ленінградську область РФ масовано атакували українські дрони
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Санкт-Петербург і Ленінградську область РФ масовано атакували українські дрони
відео Радіо Свобода

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Також російська служба Радіо Свобода повідомляла про велику пожежу увечері 8 червня поряд із заводом «Арсенал» у районі Фінляндського вокзалу в Санкт-Петербурзі. Тоді повідомлялось, що причиною пожежі міг стати вибух в ангарі із хімічними реагентами.

«Арсенал» випускає продукцію військового призначення, зокрема, артилерійські боєприпаси.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів.

Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».


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