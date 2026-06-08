У російському Петербурзі сталася велика пожежа біля заводу «Арсенал»

Велика пожежа сталася увечері 8 червня поряд із заводом «Арсенал» у районі Фінляндського вокзалу в Санкт-Петербурзі, передає російська служба Радіо Свобода. За даними МНС, займання виникло в ангарі на вулиці Мінеральній, вогонь охопив близько 400 квадратних метрів.

За попередньою інформацією, причиною пожежі міг стати вибух в ангарі із хімічними реагентами. Над містом піднявся густий стовп чорного диму, який було видно із різних районів Петербурга.

«Арсенал» випускає продукцію військового призначення, зокрема, артилерійські боєприпаси. Офіційно зв’язок підприємства із загорянням не підтверджувався.

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За даними місцевого видання «Фонтанка», рятувальникам вдалося локалізувати спалах. У МНС повідомили, що на місці працювали 64 пожежники та 15 одиниць техніки. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Подія затримала рух електричок Фінляндського спрямування. Жовтнева залізниця повідомила, що на території підприємства, що примикає до колій, зруйнована цегляна огорожа й пошкоджена залізнична інфраструктура. Пасажирів кількох поїздів тимчасово не випускали з вагонів, після чого частину потягів повернули на Фінляндський вокзал, і люди змогли вийти.

Вранці 6 червня влада Ленінградської області Росії і Санкт-Петербурга заявила про масштабну атаку дронів. Згодом президент Володимир Зеленський підтвердив українські удари по території Росії вночі проти 6 червня, зокрема, по арсеналах і базі ВМФ РФ у Кронштадті біля Санкт-Петербурга й нафтобазі у Краснодарському краї.

Цьому передували атаки на Санкт-Петербург вранці 3 червня – у день відкриття Петербурзького міжнародного економічного форуму, який тривав до 6 червня.