Генштаб ЗСУ повідомив попередні результати українських ударів біля Санкт-Петербурга у Росії

Генеральний штаб ЗСУ підтвердив ураження нафтового терміналу «Санкт-Петербург» та пункту базування «Кронштадт» у Росії.

За даними штабу, у ніч на 4 липня в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України уразили нафтовий термінал «Санкт-Петербург» у Ленінградській області РФ – зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території терміналу.

Ступінь завданих збитків уточнюється.

У Генштабі зауважують, що уражений об’єкт, який задіяний у забезпеченні армії РФ, є одним із найбільших терміналів з перевалки нафтопродуктів у Балтійському регіоні, його проєктна пропускна спроможність становить 12,5 млн тонн нафтопродуктів на рік, а резервуарний парк має загальний об'єм близько 441 тис. м³.



Також українські військові заявляють про ураження пункту базування «Кронштадт» у Ленінградській області РФ – зафіксовано влучання в об’єкт із подальшою пожежею на території порту. Ступінь завданих збитків уточнюється.

«Кронштадт» є одним із головних пунктів базування Балтійського флоту РФ.

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Президент України Володимир Зеленський раніше повідомив, що Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу російського міста Санкт-Петербурга, також були влучання по Кронштадту в Росії. Зеленський зауважив, що відстань уражених цілей від державного кордону України – понад 850 кілометрів.

Вранці 4 липня телеграм-канал ASTRA після проведення OSINT-аналізу заявив, що атаки зазнав «Петербурзький нафтовий термінал».

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку дронів, заявивши про збиття над регіоном 67 БпЛА. Він також повідомив про падіння уламків у районі порту Висоцьк.

Міноборони РФ підтвердило атаку БПЛА в Ленінградській області. Всього, як стверджують у відомстві, було збито 389 дронів.

На початку червня Ленінградської області Росії зазнала масштабної атаки дронів. Зокрема, 3 червня нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, а 6 червня, як заявила українська сторона, було завдано ударів по арсеналах і базі ВМФ РФ у Кронштадті біля Санкт-Петербурга й нафтобазі у Краснодарському краї.

Як повідомляє український Генштаб, протягом червня Сили оборони успішно атакували вісім російських нафтопереробних заводів, ліквідовано або критично пошкоджено понад 60 резервуарів. У штабі стверджують, що внаслідок атак виведено з ладу 42,74% від загальної проєктної потужності нафтопереробки РФ.

За даними Reuters, через удари ЗСУ було призупинено роботу великих НПЗ у центральній частині Росії, вже до середини червня країна втратила близько 25% виробництва бензину порівняно з середньодобовим показником у червні 2025 року.



Україна посилила атаки на російську енергетичну інфраструктуру. У травні під атаками опинилися 16 НПЗ, включаючи вісім із десяти найбільших підприємств галузі. Українські удари вивели з ладу значну частину російських нафтопереробних потужностей, що спричинило дефіцит нафтопродуктів, зростання цін на паливо та довгі черги на заправках у багатьох регіонах.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».