Зеленський заявив про ураження нафтової інфраструктури Петербурга і влучання по Кронштадту в Росії

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру поблизу російського міста Санкт-Петербурга, також були влучання по Кронштадту в Росії.

«Цієї ночі наші українські далекобійні санкції проти Росії за цю війну спрацювали поблизу Петербурга. Сили оборони України уразили портову нафтову інфраструктуру, що заробляє гроші для російської війни, також були влучання по Кронштадту – важлива військова ціль», – написав він у телеграмі.

Зеленський зауважив, що відстань уражених цілей від державного кордону України – понад 850 кілометрів.

Вранці 4 липня телеграм-канал ASTRA після проведення OSINT-аналізу заявив, що атаки зазнав «Петербурзький нафтовий термінал».

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку дронів, заявивши про збиття над регіоном 67 БпЛА. Він також повідомив про падіння уламків у районі порту Висоцьк.

Міноборони РФ підтвердило атаку БПЛА в Ленінградській області. Всього, як стверджують у відомстві, було збито 389 дронів.

На початку червня Ленінградської області Росії зазнала масштабної атаки дронів. Зокрема, 3 червня нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі, а 6 червня, як заявила українська сторона, було завдано ударів по арсеналах і базі ВМФ РФ у Кронштадті біля Санкт-Петербурга й нафтобазі у Краснодарському краї.

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Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».