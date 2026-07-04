Росія: у Санкт-Петербурзі повідомляють про удар по нафтовому терміналу

У Росії безпілотники атакували порт у Ленінградській області РФ.



Як повідомляє телеграм-канал ASTRA після проведення OSINT-аналізу, атаки зазнав «Петербурзький нафтовий термінал».

ASTRA пише, що пожежа виникла на території АТ «Петербурзького нафтового терміналу», який розташований біля Великого порту Санкт-Петербурга та використовується для перевалки нафти та нафтопродуктів між залізничним, трубопровідним та морським транспортом.

На одному з оприлюднених в інтернеті відео горить не резервуар, а залізнична цистерна на під'їзних коліях, що розташовані поруч, уточнює OSINT-аналітик ASTRA.

Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко підтвердив атаку дронів, заявивши про збиття над регіоном 67 БпЛА. Він також повідомив про падіння уламків у районі порту Висоцьк.

Українські сили 3 червня завдали низку ударів безпілотниками по цілях у глибині Росії. Тоді, зокрема, нафтовий термінал зазнав удару в Санкт-Петербурзі.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії різні об’єкти на території РФ й окупованих Росією територіях України зазнають повітряних ударів. Більшість атак Генштаб ЗСУ підтверджував, заявляючи, що Сили оборони України «системно реалізують заходи, спрямовані на зниження бойового потенціалу російських окупаційних військ, а також на примушення РФ до припинення збройної агресії проти України».