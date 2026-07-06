Число загиблих через удар РФ у Києві зросло до 16 – ДСНС

До 16 людей зросла кількість загиблих через російський удар по Києву в ніч на 6 липня, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

«Рятувальники виявили ще одне тіло під завалами будинку у Дарницькому районі», – вказано в повідомленні.

Число жертв ще може зрости, «роботи тривають», додали рятувальники.

У місті-супутнику Києва Вишневому фіксується складна ситуація «через вторинну детонацію», сказав президент України Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні 6 липня.

«Сьогодні від ночі фактично кожні пів години міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповідає по рятувальній операції і розбору завалів, гасінню пожеж. Я очікую від Служби безпеки України і розвідки детального зʼясування того, що сталось у Вишневому», – відзначив глава держави.

За останніми даними, через завданий уночі 6 липня масований удар, основною мішенню якого були Київ та область, загинули 23 людини – 16 у столиці, семеро на Київщині. Ще майже 90 людей були поранені.



