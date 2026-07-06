МЗС Азербайджану викликало посла Росії через удари по АЗС SOCAR в Україні

Міністерство закордонних справ Азербайджану викликало посла Росії Михайла Євдокимова – про це відомство заявило 6 липня.

За повідомленням, під час зустрічі йому висловили рішучий протест щодо удару дрона, завданого ввечері 5 липня по заправній станції SOCAR у Миколаївській області України, «відповідну вербальну ноту було передано російській стороні».

«На зустрічі було зазначено, що атака дрона, про яку йде мова, не є поодиноким інцидентом, об’єкти, що належать SOCAR в Україні, включаючи газорозподільну компресорну станцію та нафтобазу в Одесі, раніше зазнавали військових ударів та інших руйнівних наслідків військових дій, що призвело до значних матеріальних збитків та поранень серед співробітників компанії», – заявляє міністерство.

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За твердженням МЗС, продовження таких інцидентів, попри неодноразові попередження, свідчить про те, що ці напади здійснюються навмисно.

Крім того, дипломатичне відомство звернуло увагу на кілька авіаударів, які пошкодили приміщення посольства країни в Києві та почесного консульства в Харкові.

«Російську сторону закликали провести всебічне розслідування всіх вищезазначених інцидентів, надати відповідні пояснення щодо нападів та забезпечити повне виконання своїх міжнародних зобов’язань щодо захисту цивільних об'єктів та дипломатичних місій», – додає МЗС.

У лютому 2026 року президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив під час участі в Мюнхенській безпековій конференції, що Росія тричі атакувала азербайджанське посольство в Києві та назвав це «навмисним нападом» на дипломатичне представництво. У МЗС Росії заявили, що слова Алієва не відповідають дійсності.