РФ заперечує «навмисні напади» на посольство Азербайджану в Києві. Про такі напади в Мюнхені заявив Алієв

Президент Азербайджану Ільгам Алієв заявив під час участі в Мюнхенській безпековій конференції, що Росія тричі атакувала азербайджанське посольство в Києві та назвав це «навмисним нападом» на дипломатичне представництво.

Алієва запитали, чи порушував він перед лідером РФ Володимиром Путіним питання, що атаки Росії на Україну вражають у тому числі енергетичні об'єкти азербайджанських компаній.

Президент відповів, що це питання «порушувалося багато разів… на рівні міністерств закордонних справ та президентських адміністрацій». Він зазначив, що окрім атак на азербайджанську енергетичну інфраструктуру, були й три атаки на посольство Азербайджану в Україні.

«Після першої атаки ми могли припустити, що це було випадковістю, і ми надали нашим російським колегам усі координати дипломатичних представництв Азербайджану, включно з консульським відділом, нашими культурними центрами та посольством. Попри все це, були ще дві атаки. Тож це був навмисний напад на дипломатичне представництво Азербайджану», – розповів Алієв.

У МЗС Росії відповіли, що заяви Алієва «про «не відповідають дійсності». У російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що в листопаді 2025 року послу Азербайджану в Москві «висловили щирий жаль» із приводу пошкоджень будівель та території азербайджанської дипмісії в Києві — списавши це на «некоректну роботу» української ППО.

Крім того, заявили в МЗС Росії, азербайджанську сторону поінформували, що російські військові «завдають ударів по законних військових цілях», зокрема, враховуючи місця розташування дипломатичних представництв іноземних держав.

У липні 2025 року Росія завдала ракетного удару по будинках на території, що прилягає до посольства Азербайджану в Києві – тоді були загиблі та поранені (але не в самій дипломатичній установі). Через місяць, у ніч проти 28 серпня, під час російської атаки на Київ будівля посольства Азербайджану зазнала пошкоджень від ударної хвилі під час вибуху однієї з ракет. У будинку було розбито деякі вікна, а на даху консульського відділу з’явилися тріщини. Також будівля посольства Азербайджану була пошкоджена уламками під час російської атаки в ніч проти 14 листопада.