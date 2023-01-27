Алієв назвав актом тероризму збройний напад на посольство Азербайджану в Ірані

Президент Азербайджану Ільгам Алієв засудив збройний напад на посольство його країни в Тегерані, який стався сьогодні вранці в іранській столиці.

«Висловлюю глибокі співчуття родині та близьким загиблого старшого лейтенанта Аскерова Орхана Різван огли. Ми вимагаємо якнайшвидшого розслідування цього терористичного акту, терористи скоро будуть покарані», – заявив Алієв у твітері.

Іранське інформаційне агенство Tasnim написало, що після затримання чоловік, який зі зброєю зайшов до будівлі посольства Азербайджану із двома дітьми, пояснив мотив свого нападу особистими та сімейними проблемами.

Втім агенція APA з посиланням на азербайджанських дипломатів пише, що вони вважають напад саме терористичним.

Вранці 27 січня стався збройний напад на посольство Азербайджану в Тегерані. Чоловік прорвався через пост охорони з автоматом Калашникова та застрелив начальника служби охорони, ще двоє людей були поранені.

Наразі за фактом нападу на посольство відкрито кримінальне провадження.