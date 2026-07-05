«Нафтогаз» фіксує удари Росії по своїх об’єктах у трьох областях

Об’єкти групи «Нафтогаз» зазнають атак другий день поспіль, повідомила компанія 5 липня.

Удари фіксують у Полтавській, Харківській та Сумській областях.

«Ворог застосовує дрони різного типу, зокрема, реактивні. Атаки тривають практично безперервно від учорашнього ранку. На кількох виробничих об’єктах здійнялися масштабні пожежі. Є значні руйнування, роботу частини обладнання зупинено. Завдяки завчасно вжитим заходам безпеки працівники не постраждали», – йдеться в повідомленні.

Компанія додає, що наразі неможливо оцінити повний масштаб пошкоджень, фахівці зможуть почати обстеження, коли це дозволять безпекові умови.





«Росія цілеспрямовано б’є по українському газовидобутку, намагаючись зірвати підготовку країни до зими. Попри постійні атаки, наші команди продовжують роботу», – додає «Нафтогаз».

Напередодні голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомив, що російські дрони вранці 4 липня атакували один із газовидобувних активів компанії на Полтавщині.

За даними «Нафтогазу», від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівники «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління «Нафтогазу України» Сергій Корецький повідомляв, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.

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Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але через сильну спеку з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України.