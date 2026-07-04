Російські дрони знову атакували газовидобувне підприємство на Полтавщині – «Нафтогаз»

Російські дрони вранці атакували один із газовидобувних активів групи «Нафтогаз» на Полтавщині, на підприємстві виникла пожежа, повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, роботу підприємства зупинено, масштаб руйнувань оцінити наразі неможливо.

Він зазначив, що співробітники на момент атаки вжили всіх необхідних заходів безпеки та перебували в укритті.

«Цей газовидобувний об’єкт, як і низка інших у регіоні, уже неодноразово був атакований росіянами. Мета всіх цих ударів – позбавити Україну можливості видобувати газ і зірвати підготовку до зими», – написав він у фейсбуці.

Раніше голова ОВА Віталій Дяківнич повідомив, що російський БпЛА сьогодні зранку атакував одне з промислових підприємств у Полтавському районі.

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За даними «Нафтогазу», від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 324 працівники «Групи Нафтогаз».

1 травня голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький повідомляв, що від початку року Росія 96 разів атакувала обʼєкти «Нафтогазу». За його словами, сили РФ за час опалювального сезону атакували всі напрями роботи «Нафтогазу» – від видобутку і транспортування газу й нафти до теплоенергетики й автозаправних комплексів.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням.

Від середини квітня «Укренерго» не застосовувало заходів обмеження споживачів, але через сильну спеку з 30 червня їх почали застосовувати в усіх регіонах України.