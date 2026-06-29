Енергетики через спеку повертають графіки відключень – «Укренерго»

У зв’язку зі складною ситуацією в енергосистемі 30 червня в усіх регіонах України вимушено застосовуватимуться заходи обмеження споживання, повідомляє «Укренерго».

За повідомленням, із 17-ї до 22-ї години для промисловості та бізнесу застосовуватимуться графіки обмеження потужності, у цей же часовий проміжок графіки погодинних відключень діятимуться для всіх категорій споживачів.

Обсяг відключень – від половини до однієї черги (тобто від двох до чотирьох годин.

«Причина запровадження обмежень – значне зростання рівня енергоспоживання через спекотну погоду», – уточнюють енергетики.

Українська енергетична система сильно ушкоджена внаслідок постійних російських повітряних ударів. Найскладніша ситуація спостерігається під час пікових навантажень – як за умов зимових холодів, так і під час літньої спеки.