У Києві – аварійне вимкнення світла. В «Укренерго» пояснили причину

У частині районів Києва застосовані аварійні вимкнення світла, повідомили в «Укренерго», пояснивши, що це сталося внаслідок технологічного порушення на одному з енергооб’єктів.

«Аварійно-відновлювальні роботи вже розпочаті. Енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше повернути пошкоджене обладнання в роботу. Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі», – йдеться в повідомленні.

Тим часом у компанії ДТЕК повідомили, що обмеження застосували на лівому березі Києва, і закликали ощадливо використовувати електроенергію.

У Міністерстві енергетики України й «Укренерго» щодня повідомляють про знеструмлення в деяких областях внаслідок російських ударів по об’єктах цивільної енергетичної інфраструктури.

У Києві, де взимку вимкнення світла через російські атаки були регулярними, даних про знеструмлення останнім часом не було.

Від початку повномасштабного вторгнення з лютого 2022 року Росія завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України. З початком осені 2025 року і взимку 2026-го війська РФ посилили обстріли української енергетики. Розрив між потужностями генерації і потребами споживання спричинив тривалі перебої з електропостачанням. У багатьох регіонах діяли графіки відключення світла, але з приходом весни і збільшенням генерації сонячними електростанціями обмеження були послаблені.

Служба безпеки України кваліфікувала удари Росії по українській енергетичній інфраструктурі як злочини проти людяності.

На початку лютого 2026 року російський міністр закордонних справ Сергій Лавров заявив, що Росія нібито не починала атак на цивільні об’єкти, а саме Україна першою почала бити по її енергооб’єктах.