«Укренерго» повідомляє про знеструмлення в Києві й шести областях внаслідок атаки Росії

Російська армія завдала ракетно-дронової атаки на об’єкти енергетичної інфраструктури протягом ночі на 2 червня, повідомляє оператор «Укренерго».

«Внаслідок обстрілів – на ранок є нові знеструмлення у Києві, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Черкаській областях. Скрізь, де це наразі дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи», – йдеться в заяві.

Оператор фіксує зростання споживання електроенергії: на ранок 2 червня воно було на 8,2% вищим, ніж напередодні. «Укренерго» пояснює це хмарною погодою й дощем у частині західних та південно-західних областей України. Це знижує ефективність роботи побутових сонячних електростанцій та збільшення обсягу енергоспоживання із загальної мережі.





«Активне енергоспоживання сьогодні доцільно перенести на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 11:00 до 15:00. Будь ласка, не вмикайте кілька потужних електроприладів одночасно у вечірні години – з 18:00 до 22:00», – додає компанія.

Раніше ДТЕК повідомила, що російська атака на Київ тимчасово залишила без світла 140 тисяч абонентів, постраждали двоє енергетиків.

За даними Повітряних сил, Р осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».