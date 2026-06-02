Зеленський про атаку Росії: «розраховуємо на підтримку партнерів та дієві відповіді»

Президент Володимир Зеленський прокоментував останню російську масовану атаку на Україну вночі на 2 черня.

За його оцінкою, до ліквідації долучилися понад 500 працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій. У Києві відомо про 38 поранених та чотирьох загиблих.

«У Дніпрі триває пошуково-рятувальна операція на місці чотириповерхового багатоквартирного будинку. Частину будинку фактично просто знесли. Девʼять людей було вбито цією атакою, серед них – дитина. Тридцять п’ять постраждалих у місті. Доля ще шести людей невідома. Їхні пошуки будуть тривати стільки, скільки необхідно», – заявив голова держави.





Також ударів зазнали об’єкти енергетики на Харківщині та критична інфраструктура в Харкові. Під ударами були Київська, Миколаївська, Запорізька, Полтавська, Сумська, Чернігівська та Хмельницька області.

Президент знову звернув увагу на потребу в розвитку європейських засобів протидії балістичним ракетам:

«Масштабна атака і абсолютно прозора заява від Росії: якщо Україна не буде захищена від ударів балістики та інших ракет, ці удари будуть продовжуватися. Європі потрібна власна антибалістика, щоб ця війна нарешті могла закінчитись. І обовʼязково потрібна допомога Сполучених Штатів у постачанні ракет до Patriotʼів. Розраховуємо на підтримку наших партнерів та на дієві відповіді на сьогоднішній удар».

За даними Повітряних сил, Р осія запустила 73 ракети й 656 безпілотників по України протягом ночі на 2 червня, з них 40 ракет і 602 БПЛА вдалося збити. Основним напрямком удару був Київ, також ударів зазнали Дніпро, Харків, Запоріжжя, Полтавщина та інші регіони.

Загалом ДСНС зафіксувала загибель 13 людей і понад 100 поранених внаслідок масованого удару Росії по Україні.

Міністерство оборони Росії заявило про «масований удар» по нібито підприємствах оборонно-промислового комплексу та об’єктах паливної й транспортної інфраструктури в Україні протягом ночі на 2 червня, додавши, що «всі визначені об’єкти були уражені».