«Укренерго» закликає до ощадливого енергоспоживання увечері через спеку

Російські удари продовжують уражати цивільну енергетичну інфраструктуру, повідомляє національний оператор «Укренерго» 29 червня.

«Внаслідок російських дронових ударів – на ранок найскладнішою є ситуація на Сумщині, там найбільша кількість нових знеструмлених споживачів. Також є знеструмлення у Донецькій, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській і Полтавській областях», – йдеться в зведенні.

Аварійні роботи тривають там, де це дозволяють безпекові умови, повідомляє компанія.

За спостереженнями «Укренерго», споживання електроенергії демонструє тенденцію до зростання: вранці 29 червня рівень був на 7,4% , вищим, ніж у цей же час попереднього робочого дня, в п’ятницю. Зростання пояснюють встановленням спекотної погоди на всій території України, що зумовлює масове використання кондиціонерів.





Компанія радить перенести активне енергоспоживання сьогодні на період найбільш ефективної роботи промислових сонячних електростанцій – з 10:00 до 16:00.

«Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами та МАКСИМАЛЬНО ОЩАДЛИВО споживайте електроенергію у вечірні години – з 16:00 до 23:00. Це – період найбільшого навантаження на енергосистему у період спеки», – додає оператор.

Напередодні виконавчий директор енергетичної компанії Yasno Сергій Коваленко повідомив, що Європа входить у період аномальної спеки, що означає різке зростання споживання електроенергії.

«У Києві кожні додаткові +3°C зараз додають близько 100 МВт навантаження на систему. І мова не тільки про домашні кондиціонери. Великі системи кондиціонування офісів, магазинів, торгових центрів та підприємств створюють дуже суттєве додаткове навантаження», – заявив Коваленко.

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Водночас, додав він, проблема не тільки в споживанні, а й у тому, що спека є серйозним випробуванням для обладнання, яке вже понад чотири роки працює в умовах війни і зазнало численних атак.

За словами очільника Yasno, після зимових атак Росії енергетикам вдалося стабілізувати систему і повернути в роботу значну частину пошкодженого обладнання. Водночас зараз триває активний сезон ремонтів і відновлення, тож частина інфраструктури перебуває на ремонті, частина – працює на межі можливостей.

«Саме тому найближчими днями енергосистема буде працювати в дуже напруженому режимі. Сподіваюся, нам вдасться пройти цей період без суттєвих обмежень. Але, як і завжди під час війни, варто бути готовими до різних сценаріїв. Павербанк, заряджені гаджети і трохи уваги до повідомлень енергетиків точно не будуть зайвими», – зазначив посадовець.

Укргідрометцентр напередодні прогнозував температуру 29-34 градусів тепла вдень на 29 червня: у більшості районів Правобережжя очікується сильна спека 35-38 градусів, на сході країни – вдень 25-30 градусів удень.