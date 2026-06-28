У Франції фіксують надмірну смертність на тлі аномальної спеки

У Франції зафіксували близько тисячі надмірних смертей під час екстремальної спеки, повідомили в Національному агентстві громадської охорони здоров'я країни.

«З 24 червня було зафіксовано приблизно на тисячу смертей більше порівняно з показниками попередніх місяців», – ідеться в публікації.

Найбільший приріст зафіксували в регіонах, де впродовж останніх кількох днів був оголошений червоний режим погодної небезпеки: зокрема, в Іль-де-Франс, Новій Аквітанії, Бретані, Нормандії та Пеї-де-ла-Луар.

Згідно із заявою агентства, більшість померлих (85%) – це люди віком 65 років та старші. Очікується, що показник смертності може зрости після надходження додаткової інформації про смерті в будинках для людей похилого віку та спеціалізованих установах. При цьому з 24 червня спостерігається різке зростання смертності вдома (близько 40%), особливо в регіоні Іль-де-Франс.





У червні європейські країни накрила хвиля аномальної спеки, яка спочатку торкнулася Західної Європи, а потім рушила на схід. Як пише The Guardian, у неділю понад 191 мільйон людей опинився в умовах із температурою не нижче 35°C – у Німеччині, Чехії, Польщі та Угорщині оголошені попередження про екстремальну спеку.

28 червня в Польщі може бути побитий рекорд температури, встановлений 1921 року – 40,2°C. У Чехії новий температурний рекорд був зафіксований у суботу, 27 червня, – 40,6°C. Метеорологи очікують, що в неділю температура перевищить 41°C.